"الخارجية" تطلع السفراء والقناصل على آخر مستجدات إجراءات مواجهة كورونا

المصدر: وام

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس إحاطة إلكترونية عبر الفيديو أطلعت خلالها السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة على آخر المستجدات بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة في دولة الإمارات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " التي تواجه العالم حاليا.

وأطلع سعادة خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة الدكتور خالد إبراهيم المزروعي الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي - خلال الإحاطة غير التقليدية التي تم بثها إلكترونيا مباشرة من ديوان عام الوزارة في أبوظبي - السفراء ورؤساء البعثات الأجانب والقناصل المعتمدين لدى الدولة على آخر المستجدات بإجراءات الدولة الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

جاءت الإحاطة تزامناً مع قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بـ "وقف مؤقت " لإصدار التأشيرات كافة ابتداء من 17 مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، حيث أوضح سعادة خالد عبدالله بالهول أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية و الاحترازية التي تتخذها الدولة تجاوبا مع رفع مستوى خطر فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره " وباءً " ما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة. والجدير بالذكر أن القرار لا يسري على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار.

كما تم إطلاع السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة على قرار تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من 17 مارس 2020 وحتى إشعار آخر وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكل الجهات المعنية على المستوى الوطني والمحلي لمنع فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19 " من الانتشار في الدولة.

وأكد سعادة خالد عبدالله بالهول - في حديثه - أنه سيتم إبلاغ السفراء والقناصل المعتمدين في الدولة عن المستجدات كافة عبر الإحاطة الإلكترونية ليتمكنوا من إيصال المعلومة الوافية لرعاياهم.. موضحا أن هذه الإجراءات تنبع من روح المسؤولية التي تتحلى بها دولة الإمارات تجاه مواطنيها والمقيمين فيها وحفاظا على سلامة الجميع و ضمن جهود دولة الإمارات لمكافحة هذا الفيروس حول العالم و تضامنا منها مع دول العالم لعبور هذه الأزمة بسلام.

وجرى خلال الإحاطة الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها السفراء والقناصل المعتمدون من خلال النظام الإلكتروني.