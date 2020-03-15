بالفيديو.. قطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام يقوم بعملية تعقيم لمبنى البيان

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لضمان أعلى مستويات الحماية للمجتمع والوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وضمن الإجراءات الوقائية المكثفة التي انتهجتها حكومة دبي بجميع أجهزتها منذ وقت مبكر مع بداية انتشار الفيروس حول العالم، وحرصاً من إدارة تحرير صحيفة «البيان» على سلامة وصحة كافة العاملين والوقاية من الفيروس قامت إدارة قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام بعملية تعقيم لمبنى الصحيفة.

وشملت عمليات التعقيم المكاتب الإدارية، وصالة التحرير، بكل ما تشمله من تجهيزات وأجهزة وآلات إلكترونية، بالإضافة إلى جميع المرافق في المبنى، وذلك وفق إرشادات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وكذلك النصائح الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.