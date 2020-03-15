مواطنون ومقيمون يطلقون حملة «ملتزمون يا وطن» لمواجهة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق مواطنون ومقيمون حملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تأكيداً لالتزامهم بالإجراءات الحكومية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في الإمارات.

وأكد مواطنون عبر هاشتاغ " #ملتزمون_يا_وطن دعمهم للحملة حماية للبلاد وكل من يعيش على أرضها الطيبة معلنين التزامهم بالإجراءات الحكومية الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا وضمان سلامة المجتمع.

وأشاد مواطنون في تغريداتهم على موقع تويتر بالشفافية التي التزمت بها دولة الإمارات ومسؤوليتها منذ بداية أزمة فيروس كورونا، ما أكسبها ثقة الشعب.

وقال أحد المغردين: "جاء دورنا لنكسب ثقة دولتنا الحبيبة.. فلنكن عونا للوطن."

وقال آخر: "ملتزمون يا وطن أن نكون حماة لك ضد أي خطر تواجهه."

وقال آخر: " ندعم حملة #ملتزمون_يا_وطن لا من أجل الترويع بل من أجل سلامة الجميع.. لننعم بالخير على هذه الأرض الطيبة".

وأكد آخر التزامه قائلا: "من أجل الامارات يدا بيد سنمنع انتشار فيروس الكورونا".