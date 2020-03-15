التنمية الأسرية تبدأ اليوم تقديم خدماتها عن بُعد

المصدر: أبوظبي - البيان

تبدأ مؤسسة التنمية الأسرية اعتباراً من اليوم تقديم خدماتها الاجتماعية عن بعد لأفراد الأسر بكافة فئاتها، ولجميع أفراد المجتمع والمستفيدين من برامج وخدمات المؤسسة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بضرورة مواكبة الأحداث التي تشهدها الدولة والعالم، وأهمية التواصل مع مستهدفي المؤسسة من الجمهور وأفراد الأسر، وتقديم الخدمات التي يحتاجونها في كل الظروف والأحوال.

كما يأتي ذلك وفقاً للموجهات الحكومية للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، حيث استعدت المؤسسة بكافة دوائرها وإداراتها ومراكزها في مناطق إمارة أبوظبي الثلاث «الظفرة وأبوظبي والعين» إلى التعامل مع الحدث الصحي الراهن منذ الأول من مارس 2020، حيث قامت بإعداد خطة لاستمرارية الأعمال والاستجابة للوضع الحالي بناءً على تقارير تحليل التأثير على الأعمال واستراتيجيات معالجة المخاطر الصحية، بالإضافة إلى خطط الاستجابة للحوادث والطوارئ.

خدمات

وتقدم المؤسسة عن بُعد اعتباراً من اليوم الخدمات الاجتماعية المتكاملة للأسرة «خدمة الاستشارات الأسرية والرعاية الاجتماعية» وتستقبل الاستفسارات وتقدم المساندة عبر الهاتف من خلال مركز الاتصال الأسري على الرقم المجاني 80033322، حيث يقدم الخدمة مجموعة من الموظفين من ذوي الاختصاص في الجانب الاجتماعي والنفسي الذين يتلقون الاتصالات من الراغبين من أفراد الأسرة والمجتمع خلال أوقات الدوام الرسمي.

استعدادات

وقالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: إن المؤسسة وبناءً على توجيهات ومتابعة رئيسها الأعلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» حريصة على أن تكون على أهبة الاستعداد في أي حالة تستدعي التدخل عن بُعد للتواصل مع المستفيدين من خدماتها من أفراد الأسرة وذلك من خلال موظفيها المدربين والمختصين في العمل في كافة الظروف والأحوال، وهي حريصة كذلك وبمتابعة رئيس ونائب وأعضاء مجلس الأمناء على أن تكون في قلب الحدث تساند وتدعم جهود الدولة في مواجهة الطارئ الصحي «كورونا».

ودعت جميع أفراد المجتمع ممن يحتاجون إلى الاستشارات بضرورة التواصل مع المؤسسة في الأوقات المحددة من أجل تقديم العون لهم بشكل مباشر وسريع.