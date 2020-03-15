نائب حاكم الشارقة يتقبل تعازي أحمد النعيمي في وفاة أحمد بن خالد

المصدر: الشارقة - وام

تقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة التعازي أمس من الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية بوفاة الشيخ أحمد بن خالد القاسمي.

وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى آل القواسم الكرام بهذا المصاب الجلل.. داعياً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.

تقبل التعازي إلى جانب سموه.. الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وإلى جانب الشيخ أحمد بن حميد، قدم التعازي كل من عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.