محمد بن سعود والشيوخ يحضرون أفراح القواسم برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، بمناسبة زفاف نجله الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، إلى كريمة المرحوم الشيخ صقر بن خالد بن سلطان القاسمي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في صالة البيت متوحد بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة - المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ أحمد بن حميد بن محمد القاسمي، والشيخ عمر بن عبدالله بن محمد القاسمي، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية في أم القيوين، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ مروان بن عبدالملك بن كايد القاسمي، والشيخ سالم بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ خالد بن صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ محمد بن صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ محمد بن خالد بن سلطان القاسمي.

وجمع من المدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وقدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيوخ والحضور التهاني والتبريكات للعريس ووالده وأهل العروس وأقارب العروسين، سائلين الله عز وجل، أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.