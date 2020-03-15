حشر آل مكتوم وراشد النعيمي يعزيان في وفاة خلف الملا

المصدر: دبي ـ وام

قدم سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير عام دائرة الإعلام بدبي واجب العزاء في وفاة خلف محمد سعيد الملا وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة ند الشبا بدبي.

وقدم سموه العزاء إلى محمد سعيد الملا والد الفقيد وإلى أسرة الفقيد، معرباً عن خالص مواساته، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم العزاء الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، والدكتور محمد سعيد الكندي، ومعالي جمعة الماجد، وعبدالرحمن غانم المطيوعي مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة.