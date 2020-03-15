«طرق دبي»: تعقيم يومي لوسائل النقل الجماعي

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي سلسلة من الإجراءات والتدابير الصحية والوقائية لضمان النظافة المكثفة والتعقيم لمختلف وسائل المواصلات وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً، والمواظبة عليها بشكل يومي لضمان صحة وسلامة الركاب، وحرصت الهيئة على تشكيل فرق لمتابعة عمليات التعقيم ومدى التزام السائقين استخدام أدوات السلامة والوقاية في جميع وسائل النقل الجماعي في دبي.

فحص

وقالت ندى جاسم مدير إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر في قطاع الاستراتيجية والحكومة المؤسسية في الهيئة لـ«البيان» إن جميع وسائل النقل الجماعي تخضع يومياً لعمليات التعقيم بعد عمليات التنظيف الاعتيادية التي كانت تجرى في السابق، مشيرة إلى أنه بعد تعقيم وسائل النقل يتم فحصها بأجهزة دقيقة وخاصة للتأكد من القضاء على كافة الملوثات.

وأوضحت أن جميع مركبات الأجرة بما في ذلك شركات الامتياز تخضع لعمليات تنظيف وتعقيم في بداية كل وردية ونهايتها، ويغطي ذلك كل الأسطول المكون من نحو 10 آلاف مركبة، وتستغرق عملية تعقيم كل مركبة أجرة نحو 10 دقائق، كما حرصت الهيئة بالتعاون مع شركات الامتياز على توفير أدوات التعقيم التي يتم استخدامها بعد نقل كل راكب.

احتياطات

وأشارت إلى أن الهيئة حرصت على توعية جميع السائقين باتباع الاحتياطات الصارمة بشأن النظافة الشخصية قبل وأثناء وجودهم على متن المركبات، وهذا يشمل إجراءات غسل اليدين، وتوفير المطهر المحمول، والتأكد من القيام بذلك بشكل منتظم للحيلولة دون حدوث أي مشكلات، كما وجهت الهيئة عبر القائمين على تاكسي دبي وشركات الامتياز جملة من التعليمات تتعلق بعدم مباشرة العمل في حال إصابتهم بأعراض أي مرض أو الإنفلونزا الموسمية، كما حظرت عليهم التجمعات في مساكنهم وفرضت آليات صارمة في المطاعم المشتركة بين السائقين.

وأوضحت جاسم أنه من ضمن التعليمات التي أحيط بها سائقو مركبات الأجرة كيفية التعامل في حال اشتباههم بشخص مريض أو يعاني الرشح، بحيث يطلب سائق مركبة الأجرة من المتعامل بأسلوب لبق استخدام المقعد الخلفي ويطلب الإذن منه لإنزال النوافذ الجانبية لتهوية المركبة، كما يجب على السائق في هذه الحالة أن يقوم بتغطية يده بالمناديل الورقية المخصصة لذلك، وحين إنزال الراكب لوجهته يتم تعقيم المركبة بالمواد المتوافرة والتواصل مع مركز التحكم للحصول على التعليمات.

أدوات

وفي السياق ذاته أكدت ندى جاسم أن النظام ذاته يطبق على مركبات التأجير الذكي بالساعات للمركبات، حيث يتم إخضاع هذه المركبات للتعقيم في بداية كل يوم ونهايته، ويطلب من مشغلي الخدمة توفير أدوات التعقيم المطلوبة، كما يتم تزويد المتعامل إرشادات التعقيم قبل استخدام المركبة وعند الوصول إلى وجهته.

وفي ما يتعلق بوسائل النقل البحري أكدت مدير إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر أن الهيئة كثفت عمليات التطهير اليومي لوسائط النقل المائي ومحطاتها البحرية، بما في ذلك التنظيف العميق والتطهير الضبابي وفق المعايير الطبية، وتعمل على عقد ورش عمل لتوعية الوكلاء ومشرفي خدمة العملاء، مشيرة إلى أن عمليات وسائل النقل البحري تتطلب دقة عالية ولتحقيق أعلى معايير السلامة تعاقدت الهيئة مع شركات متخصصة للقيام بهذه المهمة.

1500 حافلة

وأشارت ندى جاسم إلى أن عمليات التعقيم وخطواتها تنطبق على الحافلات العامة، حيث يتم يومياً تنظيف وتعقيم 1500 حافلة ويشمل ذلك خمس محطات للحافلات وتتراوح مدة التنظيف والتعقيم من 5 إلى 7 دقائق ويعتمد ذلك على حجم الحافلة، ويبلغ عدد العاملين في عملية التنظيف والتعقيم المكثف ما لا يقل عن 210 عمال وهم موزعون في مختلف المراحل، وهي: الغسيل والتنظيف الخارجي، والتنشيف، وعملية التنظيف الداخلي، والتعقيم.

وأوضحت أن عمليات تنظيف الحافلات بمختلف أحجامها يومياً تبدأ يومياً من الساعة 9 مساءً وتستمر لغاية الساعة 6 صباحاً، وتخضع جميع الحافلات إلى عملية التنظيف والتعقيم وفق ضوابط ومعايير عالمية، وهي معتمدة من الجهات المختصة في الدولة، ويتم القيام بتعقيم ضبابي على متن الحافلات وفق المعايير الطبية، كما يتم تثبيت المطهرات في جميع حافلات المواصلات العامة ومحطات الحافلات والتي تستخدم فيها أحدث المواد المعقمة التي تضمن القضاء على كافة أنواع البكتيريا والفيروسات داخل الحافلة، والحصول على أعلى درجات الحماية في مقاعد ومقابض الحافلات ومرافقها الداخلية، لافتة إلى أن الهيئة خصصت فريقاً للإشراف على هذه العمليات في مختلف المواقع للتأكد من إتمام جميع مراحل التنظيف بدقة وجودة عالية لتكون الحافلة جاهزة للاستخدام.

وفي ما يخص مترو دبي أكدت جاسم أن القيام بإجراءات التنظيف والتعقيم المكثفة لكافة المحطات والقطارات من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً، حيث يقوم الفريق المختص يومياً بتنظيم وتعقيم كافة محطات القطارات البالغ عددها 47 محطة، وجميع القطارات البالغ عددها 79 قطاراً، ويبلغ عدد العاملين في فريق التنظيف والتعقيم أكثر من 700 عامل يتم توزيعهم على المحطات والقطارات، ويستغرق تنظيف كل عربة مترو 3 ساعات لإكمال أعمال التنظيف الداخلي والتعقيم المكثف، وتحتاج كل عربة مترو 45 عاملاً لتنظيفها، كما يقوم فريق متخصص بتنظيف مرافق المحطات على مدار الساعة.

وأشارت إلى أنه بجانب ذلك يقوم فريق مختص بتنظيف الأرضيات الخارجية، والزجاج، والسلالم المتحركة وغيرها من الأعمال اليومية من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً.

احتياطات السلامة

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ترحب بجميع ركاب وسائل المواصلات العامة وتحثهم على اتباع احتياطات السلامة العامة التي تأمر بها السلطات الصحية لنظافة الموظفين، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها لتوفير وسائل مواصلات آمنة وصحية في جميع الأوقات.