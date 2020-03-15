المري يطلع على خطط الإدارة العامة للنقل والإنقاذ

المصدر: دبي - البيان

تفقد معالي اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء مهندس مستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ونائبه العميد أحمد عبدالله شهيل، وعدد من الضباط.

وأكد معالي اللواء المري أهمية الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في خدمة المجتمع والعمل على إسعاده من خلال دورها الإنساني المهم في عمليات الإنقاذ والاستجابة السريعة مع الحوادث في مختلف أماكن حدوثها، مشيداً في الوقت ذاته بغرفة عمليات إدارة البحث والإنقاذ الجاهزة لمتابعة الحوادث المرورية اليومية ومتابعة الفعاليات والمناسبات وإدارة الحوادث بشتى أنواعها ونطاق تغطيتها الأمنية لدوريات البحث والإنقاذ والمهمات الصعبة داخل الدولة.

واطلع معالي اللواء المري على التطورات الحاصلة في الأنظمة الإلكترونية الذكية في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، إلى جانب الاطلاع على تطورات العمل في غرفة الرقابة والتحكم لإدارة أسطول القوة بشكل ذكي، والتي تسهم في متابعة الدوريات عبر أنظمة إلكترونية حديثة تتيح عبرها النقل المباشر إلى الغرفة.

قاعة التدريب

كما تفقد معالي اللواء المري قاعة التدريب الجديدة في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والتي تحتوي على أنظمة التدريب الافتراضي الذكية في مجال الإنقاذ والتعامل مع مختلف أشكال الحوادث ومحاكاتها على أرض الواقع، موجهاً الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالعمل على صقل المعرفة ورفع كفاءة الموظفين من خلال الفيديوهات التي تم تصويرها في التعامل مع الحوادث وعمليات الإنقاذ.

المشاريع والمبادرات

واستمع معالي اللواء المري إلى شرح حول المشاريع والمبادرات الاستراتيجية في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومنها مشروع إدارة الحوادث المرورية المشترك بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي ونيابة المرور والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والهادف إلى التدخل السريع لإزالة المركبات المُعطلة للطريق .

السعادة الوظيفية

وناقش معالي اللواء المري نسبة السعادة الوظيفية في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والتي وصلت إلى 90.1% وفق استطلاع رأي سعادة الموظفين في حكومة دبي، واستمع إلى شرح مفصل حول برامج تحقيق السعادة للموظفين، منها برنامج «التواصل القيادي» الذي قدم 8 برامج للموظفين تتمثل في (اللقاء المفتوح، وبرنامج سعادتكم غايتنا، وبرنامج تجوال، وبرزة الخميس، والتواصل مع الموظفين، وبرنامج كيف نبدع بالحوار، وفطور جماعي مع الموظفين، وبرنامج التهنئة الخاصة بالمولود الجديد)، إلى جانب الاستماع لشرح حول 16 مبادرة متنوعة نفذتها الإدارة من أجل إسعاد الموظفين على مدار العام الماضي.

لجنة الدانة النسائية

واطلع اللواء المري على إنجازات لجنة الدانة النسائية في مجال تمكين وإسعاد العنصر النسائي في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، حيث نفذت اللجنة 6 برامج تطوعية و7 برامج في مجال التمكين، و6 زيارات لجهات وشركاء استراتيجيين، وتنظيم 4 فعاليات خاصة بالمرأة، و6 فعاليات حول السعادة والرضا الوظيفي، 6 أنشطة رياضية وترفيهية.

جاهزية الدوريات

كما استمع معاليه إلى شرح حول آلية العمل في إدارة المشاغل الميكانيكية ونسبة جاهزية الدوريات الأمنية، والتي وصلت إلى 95.3%، إلى جانب الاستماع إلى شرح حول تكاليف إشغال المركبات الهجينة والكهربائية ونسب الخفض في الوقود.

نتائج وإنجازات

وفي ختام التفقد، اطلع معالي اللواء المري على نتائج وإنجازات الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وأشاد بتحقيقها 14 من الجوائز والإنجازات خلال العام الماضي، منها أفضل فريق عمل في جائزة القائد العام، وحصول مشروع الدورية السريعة على المركز الثالث في مجموعة دبي للجودة، وإنجاز المشروع المعرفي «وعيهم ضمان»، والتأهل إلى جائزة وزير الداخلية ضمن فئة أفضل فريق إدارة «فريد ساند».