الإمارات تعلن تسجيل حالة جديدة بفيروس كورونا قادمة من الخارج

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تشخيص حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" وهي حالة لأحد العاملين من الجنسية الهندية وقد تم رصد الحالة بعد رجوعه من إجازته السنوية من خارج دولة الامارات العربية المتحدة .

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية حيث كانت جميع نتائج المخالطين سليمة وأكدت على سلامتهم.

ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وتوصي الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات وتقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.