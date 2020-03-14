الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تطبق نظام العمل عن بعد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن بدء تطبيق نظام العمل عن بعد من خلال تطبيق الخدمات الذكية والأنظمة الحديثة التي أدخلتها الهيئة في عملياتها التشغيلية.

وقالت الهيئة يأتي تطبيق النظام الجديد متوافقا مع رؤية قيادة الهيئة وتنفيذا لتوجهات الحكومة نحو تفعيل نظام العمل عن بعد، باستخدام المنظومة التقنية المتطورة بما يضمن انسيابية العمل وزيادة الإنتاجية وكفاءة الإجراءات وتعزيزاً لسلسلة التدابير الوقائية التي وجهت الحكومة باتباعها حفاظا على سلامة وصحة الموظفين.

وتسعى الهيئة إلى توظيف التكنولوجيا في تطوير بيئة العمل الداخلية واستخدام أفضل الوسائل والتقنيات لضمان تقديم الخدمات والمعاملات وفق أرقى المعايير العالمية.

وتعتزم الهيئة قياس أثر تطبيق نظام العمل عن بعد من خلال قياس إنتاجية الموظف وجودة ودقة المخرجات من خلال نظام حوكمة العمل عن بعد.

وأكدت الهيئة أن العمل عن بعد يسهم في تحقيق الرفاه الوظيفي، وتحسين بيئة العمل، وزيادة إنتاجية الموظف، وتعزيز العلاقات الأسرية من خلال تحسين التوازن بين العمل و الحياة العائلية.