التربية تدشن أسبوع المرأة والأسرة إلكترونيًا

المصدر: البيان الإلكتروني

دشنت وزارة التربية والتعليم اليوم أسبوع المرأة والأسرة إلكترونيًا عبر منصة learning curve الخاصة بالوزارة , والتي توفر دورات تدريبية مكثفة عن بعد.

يتم تنفيذ الدورات التدريبة وإدارتها عبر بيئة إلكترونية متكاملة، لتحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية ورفع إنتاجية موظفي وزارة التربية بما يحقق رفع مستوى أداء موظفي الوزارة عبر التحول لتنفيذ عملية التدريب التقليدية الى أنماط تدريب حديثة.

و لاقت ورشة مشاركة المرأة في تنمية المجتمع الإماراتي إقبالًا متزايداً .

تهدف الورشة لصقل مهارات المرأة في تنمية المجتمع الإماراتي وتعزيز الدور الفعال للمرأة في تنمية المجتمع وتنمية المهارات الداعمة للتفاعل الإيجابي في خدمة المجتمع بالإضافة لفهم وإدراك أهمية تطبيق اتجاهات التنمية المجتمعية في الإمارات .

كما يركز هذا الاسبوع على اكتساب المهارات التنظيمية بأساليب قواعد التنمية المجتمعية وزيادة الرصيد المعرفي بالإتجاهات الإنتاجية لتنمية المجتمع بما يحقق المعرفة في ممارسة تطبيق المشاركات المجتمعية الفعال