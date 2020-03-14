أبوظبي تغلق المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية مؤقتا

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت حكومة أبوظبي إغلاق المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمارة مؤقتا .

وقال المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي إنه تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار، أبوظبي تغلق مؤقتاً المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمارة اعتباراً من يوم الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر، للحد من التجمعات الكبيرة وحماية الصحة العامة ضد انتشار فيروس كوفيد- 19 .

يشمل الإغلاق المؤقت كلاً من متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن ومنارة السعديات وقصر الحصن والمجمّع الثقافي ومتحف قصر العين وواحة العين وقلعة الجاهلي وقصر المويجعي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتروورلد وكلايم وعالم فيراري أبوظبي .

وستحدّث وجهات الزوار عبر الإمارة الإشعارات بصورة منتظمة، يرجى من الجمهور التحقق والاتصال بكل وجهة مباشرة للحصول على أحدث المعلومات