الشارقة تقر تفعيل نظام العمل عن بعد لبعض فئات الموظفين

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت دائرة الموارد البشرية بالشارقة تفعيل نظام العمل عن بعد لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الحكومية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد ابتداء من الأحد 15 مارس 2020.

وقالت الدائرة في بيان صحفي إن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا الجديد (COVID19) .

وبحسب البيان يطبق القرار على الفئات التالية:

الموظفات الحوامل .

الموظفين ذوي الإعاقة.

المصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة.

الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عامًا.

ودعت الدائرة كافة الجهات الحكومية بتنظيم العمل وفقًا لهذا القرار وبما يتناسب مع طبيعة وحاجة العمل.