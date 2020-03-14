«طرق دبي» تصدر 2.4 مليون رخصة قيادة لنهاية 2019

المصدر: دبي-البيان

أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن عدد الرخص الصادرة في الهيئة حتى نهاية 2019 هي مليونان و420 ألف رخصة.

أرقام

وأوضحت «طرق دبي» أن عدد الرخص الصادرة خلال عام 2019 بلغت 95 ألفاً و943 رخصة، مشيراً إلى أن عدد الرخص المُستبدلة للدول المستثناة من اختبارات القيادة وفق الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بلغ 17 ألفاً و995 رخصة خلال العام الماضي.

وأكدت الهيئة، أن الدراسات أثبتت أن ارتفاع المستوى التعليمي للمتقدمين يؤدي إلى زيادة معدلات الاستفادة من مراحل التدريب، واكتساب المهارات المطلوبة لاجتياز فحص الحصول على الرخصة.

وكذلك القيادة بشكل متزن وآمن، وأن الهيئة تنتهج اتباع أفضل الممارسات العالمية ذات البُعد التقني، التي تقلل من هامش الأخطاء البشرية، وتزيد من سرعة معدل دوران إجراءات الفحص قبل إصدار الرخصة، مما يحقق المزيد من الدقة والشفافية والحيادية، موضحاً أن هذه الممارسات العالمية سيتم التوسع في تطبيقها مواكبة للغاية الاستراتيجية الأولى (دبي الذكية)، والثالثة (إسعاد الناس)، والسابعة (تميز هيئة الطرق والمواصلات).