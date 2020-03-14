ديوان حاكم الشارقة ينعى أحمد بن خالد القاسمي

المصدر: الشارقة - وام

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي الذي وافته المنية صباح أمس.

وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 18 رجب 1441 هجرية الموافق 13 مارس 2020 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى أهل وذوي الفقيد وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأدى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ظهر أمس الجمعة صلاة الجنازة في مسجد الملك فيصل بالشارقة، على جثمان المغفور له الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي. وأدى صلاة الجنازة إلى جانب سموه، الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي.

كما أدى الصلاة على الفقيد كل من الشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ عبدالرحمن بن سالم القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدوائر المحلية، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة.

ثم توجه سمو نائب حاكم الشارقة والشيوخ إلى مقبرة الجبيل ليوارى جثمان الفقيد الثرى.

وتتقبل التعازي في الفقيد للرجال والنساء لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من أمس في الفترتين الصباحية والمسائية في قصر الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي بمنطقة الرملة في الشارقة.