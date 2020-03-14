طيران شرطة أبوظبي تحقق أمنية طفل

المصدر: (أبوظبي-وام)

حققت إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي أمنية الطفل الإماراتي محمد سالم الكعبي بأن يصبح ضابطاً طياراً بالتنسيق مع مؤسسة «تحقيق أمنية».

وأكد العميد الطيار إبراهيم حسن البلوشي مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي خلال لقائه الطفل محمد مع أسرته اهتمام الشرطة بتنفيذ المبادرات الإنسانية والمجتمعية والتعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق أمنيات وأحلام هذه الفئة من أفراد المجتمع وترجمتها إلى حقيقة وتعزيز السعادة والإيجابية والأمان.

وقام الطفل محمد سالم الكعبي مرتدياً زي ضابط طيار بجولة في أقسام الإدارة واستمع إلى شرح عن آلية عمل إدارة طيران شرطة أبوظبي، كما تم اصطحابه في جولة بمروحية شرطة أبوظبي.

وعبر الطفل عن سعادته بتحقيق الأمنية وشكرت أسرته شرطة أبوظبي على اهتمامها بمد جسور التواصل مع المجتمع بصورة حضارية وإنسانية.