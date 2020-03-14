شمسة صالح: برامج جديدة في «دبي للمرأة» لبناء القدرات

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

قالت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: إن المؤسسة بصدد تنفيذ برامج ومشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة ضمن خطة عملها للعام الحالي، الرامية إلى بناء القدرات وزيادة المساهمة الاقتصادية للمرأة وتطوير الكفاءات الوظيفية والقيادية ورفع نسبة تمثيلها في مراكز صنع القرار بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

وأضافت أن اعتزام المؤسسة تنفيذ هذه البرامج يأتي تطبيقاً لأهداف ومحاور خطتها الاستراتيجية 2017 – 2021، وفي ضوء النجاح غير المسبوق لمنتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي عقد تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 16 و17 فبراير الماضي، وما أحدثه المنتدى من ردود فعل عالمية واسعة النطاق، عبر عنها المشاركون في المنتدى الذين تجاوز عددهم 3000 شخص من 87 دولة، وأكدته نخبة المتحدثين الرئيسيين في الجلسات التي تجاوز عددها 60 جلسة ناقشت موضوعات عديدة بهدف التأثير على السياسات التي تعزز دور المرأة من أجل مستقبل أفضل للجميع.

وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة أن دعم القيادة الرشيدة للمرأة وتوجيهاتها بتهيئة كافة السبل التي تزيد من فرص تميز المرأة وتقدمها ومساهمتها بمختلف القطاعات نتج عنه تطور لافت لملف المرأة في الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وجعل من التجربة الإماراتية واحدة من التجارب التي يحتذى بها عالمياً.

حيث اتسمت بالشمولية والحرص على أن يكون الدور الاجتماعي والاقتصادي والمهني للمرأة مؤثراً وذا مردود مستدام، وهو الأمر الذي انطلق منه منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، حيث عقد تحت شعار «قوة التأثير»، وحرصت اللجنة المنظمة على أن تتناول موضوعات جميع الجلسات وورش العمل والفعاليات المصاحبة هذا الجانب، ومن أجل ذلك تم تخصيص جلسات تحت عنوان «صناع التأثير»، تحدثت فيها عدد من الشخصيات النسائية الملهمة في مجالات متنوعة، شاركن الحضور تجاربهن وقصص نجاحهن وكيف تغلبن على ما واجههن من تحديات، ثقة بقدراتهن وإيماناً بأهداف كانت سبباً في إحداث تأثير إيجابي في حياة الآخرين.

وقالت: إن المؤسسة ستعمل خلال الفترة المقبلة على ترجمة رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتعزيز شراكاتها المحلية والعالمية للحفاظ على النجاحات التي حققتها المؤسسة منذ إنشائها عام 2006، وأن يكون منتدى المرأة العالمي – دبي 2020 انطلاقة جديدة لإنجازات نوعية أخرى ترسخ مكانة الإمارات وتأثيرها عالمياً في ملف المرأة وتصدير خبراتها به.

مشيرةً إلى أن المؤسسة تعمل وفق رؤية متكاملة لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات والقطاعات وزيادة تمثيلها في الوظائف القيادية العليا ومراكز صنع القرار، إضافة إلى تقديم توصيات وتبني سياسات داعمة للمرأة في مختلف قطاعات العمل، مع أولوية تعزيز دورها في مشاريع ريادة الأعمال والمساهمة في الاقتصاد الوطني.