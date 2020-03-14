«كهرباء دبي» تعزز تعاونها الاستراتيجي مع «إس إيه بي»

المصدر: دبي ـ البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ستيف تسيكاكيس، رئيس شركة «إس إيه بي» لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا على رأس وفد رفيع المستوى من الشركة، وذلك في حضور المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والشركة.

وأشار معالي الطاير إلى أهمية تبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية بين الجانبين، حيث تشمل مجالات التعاون بينهما الابتكار والتحول الرقمي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية وغيرها.

واستعرض معالي الطاير مشاريع ومبادرات الهيئة لاستشراف وصنع المستقبل، بما ينسجم مع أهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل الدول في العالم، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ومبادرة دبي (10X) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة المستقبل من خلال تطبيق اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات، حيث تعمل الهيئة على دفع مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات وترسيخ مكانة دبي كمنصة رقمية عالمية.

مبادرات

وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي للهيئة، لإعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية والتحول إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها مع توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوفير الخدمات الرقمية. وتعتمد «ديوا الرقمية» على أربعة محاور؛ أولاً:

إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية، وثانياً: تشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين طاقة مبتكرة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. وسيتضمن هذا المحور إطلاق شركة «سمارت إنيرجي» إكس المملوكة للهيئة؛ وثالثاً: التوسع في استخدام الحلول المتكاملة للذكاء الاصطناعي.

حيث ستكون دبي أول مدينة تقدم خدمات الكهرباء والمياه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ورابعاً: إطلاق شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) لتقديم حلول رقمية على المستوى المحلي والعالمي، وإطلاق شركة «ديجيتال X» وشركة «إينفرا»X المنبثقتين من ديوا الرقمية.

واستعرض وفد «إس إيه بي» الخدمات والحلول التي تقدمها مبدياً اهتمامه في المشاركة في مشاريع ومبادرات الهيئة.