شرطة دبي تتيح تقسيط المخالفات المرورية بالتعاون مع «دار التمويل»

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للمالية، مذكرة تفاهم مع دار التمويل بهدف توفير خدمة تقسيط المخالفات المرورية من خلال البطاقات الائتمانية بدون فوائد أو رسوم ولفترة تتراوح بين 3 و6 و9 و12 شهراً، وذلك عندما تكون قيمة المخالفة المرورية 500 درهم أو أكثر.

ووقع المذكرة عن القيادة العامة لشرطة دبي، العميد سيف محمد سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، وعن دار التمويل محمد عبد الله جمعة القبيسي، رئيس مجلس الإدارة، بحضور العميد حميد سالم خليفة السويدي نائب مدير الإدارة العامة للمالية، والمقدم الدكتور عبد الله علي آل بركت، مدير إدارة الاستثمار، والرائد الدكتور عبد الله ياسر أميري، مدير إدارة الإيرادات والصندوق، والنقيب حسين العبدولي رئيس قسم تحصيل المخالفات، والنقيب هزيم الشامسي من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي.

وأكد العميد سيف بن عابد أن توقيع الاتفاقية جاء بناءً على توجيهات من معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وبإشراف من اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يوفر قناة جديدة وميسرة للمتعاملين مع شرطة دبي في دفع المخالفات المرورية. وشكر العميد سيف بن عابد دار التمويل على حرصها على التعاون مع شرطة دبي بما يحقق توفير خدمات تساهم في التيسير على المتعاملين.

وقال الرائد الدكتور عبد الله أميري، إن هذه الخدمة تعتبر أول خدمة من نوعها على مستوى الدولة قامت بتوفيرها دائرة حكومية، وتم إطلاقها في معرض «جيتكس» في عام 2015.

حيث إنها توفر قناة جديدة وميسرة للمتعاملين مع شرطة دبي في دفع المخالفات المرورية وتقسيطها على أن تكون القيمة الأدنى للمخالفة 500 درهم، ويمكن للمتعامل الاستفادة من الخدمة عبر موقع شرطة دبي وتطبيق الشرطة من خلال دفع قيمة المخالفات المرورية ثم تقسيطها على الفترات المحددة وهي 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو 12 شهراً ودون رسوم أو فوائد أو مرابحة.

مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع 9 بنوك لتقديم خدمة تقسيط المخالفات المرورية عبر استخدام البطاقات الائتمانية بدون فوائد بنسبة (0%)، وذلك حسب الشروط والالتزامات بينها وبين تلك البنوك.

وشكر محمد القبيسي، القيادة العامة لشرطة دبي لإتاحتها الفرصة لدار التمويل لتقديم هذه الخدمة والتي تعتبر واحدة من قنوات شرطة دبي في تقديم خدماتها للمتعاملين، مثمناً الشراكة والتعاون معها مما يساهم في توفير خدمات متنوعة إلى متعاملي الطرفين.