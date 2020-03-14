سيف بن زايد: رياح الإمارات هبت بالغوث من وطن الإنسانية للصين والعالم

المصدر: دبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هبت رياح الإمارات بالغوث من وطن الإنسانية إلى الصين والعالم.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بتوجيهات سيدي الشيخ خليفة بن زايد وأوامر سيدي الشيخ محمد بن زايد على قيم الخير والعطاء والبذل.. هبت رياح الإمارات بالغوث.. من وطن الإنسانية إلى الصين والعالم أجمع».

ونشر سموه فيديو، يظهر رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة بعد إجلائهم من مقاطعة هوبي الصينية، وجهود أبناء زايد الخير نبراس العطاء والعمل الإنساني، مدوناً: «رحلة عيال زايد لإجلاء أشقائهم من الصين إلى الإمارات وطن الإنسانية لتلقي الرعاية والعلاج».

يذكر أن مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي استقبلت رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بعد إجلائهم من مقاطعة هوبي الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفزع أبناء الإمارات المخلصون بناء على توجيهات القيادة الرشيدة لتجهيز مدينة الإمارات الإنسانية ورفدها بالأثاث اللازم.

إضافة إلى تأسيس مركز للصحة الوقائية في زمن قياسي خلال 48 ساعة، ما يؤكد قدرة الإمارات وإمكاناتها في التعامل مع الحالات الطارئة، وأن نهج العطاء الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إرث إنساني راسخ ينهل منه أبناء الإمارات لخدمة الإنسانية جمعاء ونجدة الأشقاء والأصدقاء في الظروف الحرجة.

معايير

وتم تجهيز المدينة وفق أرقى المعايير التي تراعي في تصميمها الخصوصية، وتوفر وسائل الترفيه للأطفال والكبار في الساحات الخارجية التي تكتسي الأخضر والأماكن الداخلية المجهزة بوسائل الترفيه، فيما تلبي المدينة أفضل معايير الأمن والسلامة، وذلك لضمان راحة الأشقاء والأصدقاء في وطنهم الثاني الإمارات عنوان الإنسانية.