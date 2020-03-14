بلدية دبي تعزز إجراءات النظافة والتعقيم

المصدر: (دبي - البيان)

عززت بلدية دبي إجراءات النظافة والتعقيم في مختلف مناطق الإمارة، إذ يتم تنفيذ الإجراءات في منتصف الليل لضمان خلو المواقع من الحركة الاعتيادية وتسريع وتيرة العمل.

وتقوم فرق ميدانية على مدار الساعة بالعمل على تنظيف الأماكن العامة لحماية رواد هذه الأماكن، ويتم استخدام أحدث الأجهزة كجهاز التبخير الضبابي، وجهاز التنظيف بالبخار وجهاز رش المطهرات المضغوط، فيما تشمل عمليات التعقيم كل الأماكن التي يستخدمها الزوار بكثرة كالمصاعد والأبواب.

ويأتي ذلك في إطار جهود السلطات في دبي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.