الإمارات حققت نهضة اقتصادية وإنجازات عالمية

المصدر: أبوظبي - وام

حققت الإمارات على مدى خمسة عقود نهضة اقتصادية وإنجازات عالمية ، حيث نجحت في الارتقاء من المركز الـ 77 في عام 2009 إلى المركز الـ 16 العام الماضي في «سهولة الأعمال» محققة 61 مركزاً في 10 سنوات حسب إعلان الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مؤخراً.

وتبرز مدينة دبي المتلألئة بمثابة مدينة عالمية على أرض إماراتية وتعد إحدى أكثر مدن العالم زيارة من قبل السياح بعدما شهدت نمواً مطرداً في عددهم خلال عام 2018 بلغ 15.9 مليون سائح وهو العدد الذي ارتفع إلى16.7 مليون سائح خلال العام الماضي.

وتعتبر دبي مقصد الملايين وواحدة من أكثر الوجهات المفضلة التي يمكن للمرء زيارتها ودائماً ما تصنف في صدارة المدن الأكثر إشغالاً للفنادق والمنتجعات وتتربع على عرش المراكز المتقدمة في قوائم التنافسية العالمية.

وفي العقود الأخيرة أصبحت مدينة دبي مركزاً تجارياً عالمياً مهماً ومثالاً بارزاً على الحداثة والتصميم المعماري الفريد، حيث تزخر بناطحات السحاب إضافة إلى المباني المبتكرة التي تتجاوز كل حدود العمارة المتعارف عليها في التاريخ.

وتستعد دبي للترحيب بملايين الزوار من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الحدث الأبرز على المستوى العالمي «إكسبو دبي 2020» بعد 6 سنوات من التحضير وما يقارب 37.8 مليار درهم، 10.3 مليارات دولار، من الاستثمارات وهو ضعف الاستثمار في معرض إكسبو 2015 في ميلانو تقريباً.