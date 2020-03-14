أحمد الجروان يعزّي في وفاة عيسى آل خليفة

المصدر: أبوظبي ـ وام

توجه أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بخالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً والشعب الخليجي والعربي الكبير في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، رحمه الله، وقال الجروان لقد كان الفقيد رمزاً للثقافة والشباب، وأباً روحياً للرياضة الخليجية، إلى جانب مناقبه الكبيرة في القانون والشعر ومختلف المجالات الإنسانية، وكسب محبة كل الخليجيين والعرب بأخلاقه الحميدة وروحه السمحة، وما قدمه من دعم غير محدود للرياضة الخليجية والعربية، ودعمه المستمر لكل ما يرسخ الإخوة والتلاحم الخليجي.

وتوجه رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بالتعازي لأسرة الفقيد سائلاً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.