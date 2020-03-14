محمد بن سعود يعزّي في وفاة خلف الملا

المصدر: دبي ـ وام

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور له خلف محمد سعيد الملا.

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة ند الشبا في دبي أمس ـ عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى محمد سعيد الملا والد الفقيد وإلى ذويه وأسرته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ أرحمه محمد بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة وعدد من المسؤولين.

وقدم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ حميد بن أحمد المعلا ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة وعدد من كبار الشخصيات والأعيان وكبار رجال الأعمال.