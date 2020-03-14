الأرصاد: الإمارات بعيدة عن تأثيرات «عاصفة التنين»

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أكد المركز الوطني للأرصاد أن دولة الإمارات بعيدة عن أية تأثيرات ناتجة عن العاصفة الرعدية «عاصفة التنين» التي ضربت عدد من الدول العربية في مصر وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا العراق، مشيرا إلى ضعف العاصفة تدريجيا اعتبارا من يوم السبت.

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية تكونت العاصفة صباح يوم الخميس الماضي نتيجة التقاء كتله هوائية بارد من أوربا بكتله هوائية دافئه قادمة من شمال أفريقيا أدى لتكون منخفض متعمق جداً مصحوبا برياح قوية وعاتية «رياح الخماسين» محملة بالأتربة والغبار أدت إلى اقتلاع الأشجار في مصر والأردن وكانت مصحوبة بأمطار غزيرة وبرد تسببت في جريان السيول.

ويعتبر «منخفض التنين» من أقوى المنخفضات التي تتعرض لها دول الشرق الأوسط.