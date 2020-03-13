الإمارات تدعو كبار السن إلى إلتزام منازلهم

المصدر: وام

دعت وزارة الصحة و وقاية المجتمع كبار السن من المواطنين والمقيمين على إلتزام منازلهم و تجنب التجمعات و الأماكن المزدحمة حرصا على سلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية و الوقائية و النصائح لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " لكافة فئات المجتمع.

كما دعت الوزارة أبناء كبار السن من المواطنين والمقيمين وأسرهم إلى أخذ جميع الإجراءات الوقائية كغسل اليدين بصورة مستمرة وتوفير أجواء صحية مناسبة لذويهم.

و أكدت الوزارة أن دولة الإمارات و بتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصا على صحة أفراد المجتمع و سلامتهم جميعا بمن فيهم كبار السن من المواطنين والمقيمين تواصل جهودها في هذا الشأن صونا للصحة العامة وفق نظام قوي للتقصي الوبائي و إجراءات الاستجابة و المكافحة الفورية ما يسهم في الحفاظ على الأمن الصحي وضمان سلامة الجميع و السيطرة على الأمراض وفقا للبروتوكولات والممارسات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.