الهوية والجنسية تستغني بشكل تدريجي عن تقديم الخدمات في مراكز إسعاد المتعاملين

المصدر: أبوظبي - البيان :

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كافة متعامليها إلى استخدام خدماتها الذكية لإنجاز معاملاتهم بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والصحة العامة.

تأتي تلك الإجراءات تنفيذا لتوجيهات القيادة بإنجاز المعاملات من قبل المتعاملين دون الحاجة لمراجعة مراكز إسعاد المتعاملين بحيث يتمكن المتعامل من الحصول على جميع الخدمات من أي مكان من خلال استخدام التطبيقات الذكية مما يحقق سهولة وسرعة الحصول على الخدمة بفعالية وكفاءة

جدير بالذكر أن الهيئة عملت خلال الفترة السابقة على تعزيز تطبيقاتها الذكية لمواكبة التطورات التي تشهدها الخدمات الحكومية حيث وفرت الهيئة خدمات متميزة تشمل كافة الخدمات المقدمة مثل إصدار جواز السفر وتجديد بطاقة الهوية وإصدار التأشيرات والإقامات بجميع أنواعها.

كما تؤكد الهيئة على دعم برامج الوقاية الاحترازية لسلامة كافة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وتحرص الهيئة من خلال هذه الإجراءات على انجاز المعاملات بشكل تام عبر التطبيقات الذكية تماشيا مع خطتها الاستراتيجية نحو الاستغناء بشكل تدريجي عن زيارة مراكز إسعاد المتعاملين في القريب العاجل.