بلدية الشارقة تغلق عدداً من الحدائق للحد من انتشار كورونا

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة إغلاق عدد من الحدائق في مدينة الشارقة والتي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور حتى إشعار آخر كإجراء احترازي لمنع نقل أي عدوى، وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وقد شمل قرار الإغلاق كل من حديقة منتزه الشارقة الوطني والمحطة وأبو شغارة والفيحاء ١و٢ والنهدة والممزر والصفيا والناصرية والمناخ والند والحزام الأخضر للسيدات والفشت، ويأتي إغلاق هذه الحدائق ضمن الخطوات التي تتبعها البلدية لمنع انتقال العدوى والحفاظ على سلامة الجمهور وتوعيتهم بأهمية الوقاية والالتزام بجميع التعليمات التي تصدر من الجهات المختصة.