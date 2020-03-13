تعاونية الشارقة تفتتح فرعها الخامس والثلاثين بتكلفة 6 ملايين درهم

المصدر: الشارقة –نورا الأمير:

افتتحت جمعية الشارقة التعاونية فرعها الـ 35 في منطقة السيوح 4 بكلفة نحو ستة ملايين درهم استكمالاً لإنجازاتها المستمرة في إمارة الشارقة.

ويقع الفرع بقلب منطقة السيوح على مساحة 1260م2 ، ويضم 12 ألف صنف‌ من المواد الغذائية وغير الغذائية، موزعة على الأقسام المختلفة، كما يتوفر بالفرع جميع الأقسام الطازجة مثل الخضار والفواكه والملحمة والمسمكة ومشوى اللحوم ومشوى الأسماك.

وأكد ماجد الجنيد، الرئيس التنفيذي، أن تعاونية الشارقة تعمل على مواكبة النمو الاقتصادي المتسارع بإمارة الشارقة، حيث تنطلق بخطط استراتيجية مستقبلية نحو بناء منظومة اقتصادية كبرى في قطاع التجزئة، لتكون لها الريادة في السوق المحلي كأكبر التعاونيات وأقدمها في الدولة في تقديم الخدمة التعاونية على مدار 43 عاماً.

وأفاد الجنيد بأن إنشاء فرع السيوح يعد استكمالاً للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الجمعية والمتمثلة بالانتشار في ربوع إمارة الشارقة كافة، وتقديم الخدمة التعاونية لأكبر شريحة من المواطني من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة ، والمقيمين على حد سواء.

ووجه الرئيس التنفيذي الشكر لجميع الدوائر والهيئات والشركات التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع، كما وجه الشكر لجميع الإدارات والأقسام في الجمعية على جهودهم المبذولة في إنجاح افتتاح فرع السيوح وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لمتسوقي تعاونية الشارقة.



ارتفاع نسبة المبيعات من 5-10 بالمائة

من جانبه أفاد راشد عبدالله بن هويدن مدير ادارة الإمداد و ترويج البضائع في تعاونية الشارقة بأن نسبة المبيعات ارتفعت في مختلف فروع الجمعية بنسبة تتراوح بين 5-10 بالمائة كنتيجة طبيعية للظروف الحالية وما تبعها من تعطيل للمدارس وبقاء الأسر داخل الدولة ، مشيرا الىوفرة ن المواد الغذائية والتموينية في المخازن ، وقال ان الجمعية أوقفت التنسيق مع الجهات المختصة الأستيراد عبر مورديها من الدول التي أنتشر بها فيروس كورونا أما الدول الاخرى التي لا يوجد فيها وباء يتم الاستيراد منها بشكل طبيعي لكن ضمن ضوابط واجراءات واشتراطات صحية معتمدة من الدولة ومدقق عليها الاستعانة بموردين محليين لتزويدهم بالبضائع و السلع المحلية خاصة ( الخضروات و الفواكهة ) ... لافتا الى إن مخزون الأغذية لدى الجمعية متوفر خلال المرحلة الحالية و لمرحلة ما بعد شهر رمضان المقبل ،

وذكر أن المعقمات متوفرة في فروع الجمعية لكن كان حجم الطلب اكثر من المعتاد وزاد بنسبة عشرة ك اضعاف وكانت الكميات تنفيذ بشكل فوري ،لافتا الى أنه سيتم تزويد كافة المنافذ به .