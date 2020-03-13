«نيابة دبي» تنظم ورشة الاستعداد للخمسين

المصدر: دبي - البيان

نظمت النيابة العامة بدبي ورشة عمل «الاستعداد للخمسين»، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، والمستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وعدد من المحامين العامين ومديري الإدارات، وتأتي الورشة بهدف رفع مستوى مشاركة الدائرة في استشراف المستقبل والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة انطلاقاً من توجهات الحكومة الرشيدة للمساهمة في تطوير الدولة وبناء مستقبل أفضل.

وتمحورت الورشة التي ألقاها البروفيسور رائد عواملة عميد الكلية، حول المسؤولية الذاتية للجهات والأفراد لتحقيق السعادة وجودة الحياة التي تطمح لها الدولة، بالإضافة إلى استعراض لمحة حول منجزات الخمسين عاماً الماضية وطموحات الخمسين عاماً المقبلة، من خلال المشاريع والمبادرات التطويرية وتداعياتها الإيجابية التي تخدم التحول الذكي واستشراف المستقبل. كما تطرقت المحاضرة إلى المؤشرات العالمية وتفوق دولة الإمارات في أغلب المؤشرات، وستواصل التقدم في سلم التنافسية العالمية ما يتطلب مواصلة الابتكار والإبداع في العمل وتحسين الأدوات والخدمات.