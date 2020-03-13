«أتمتة» خدمات مواقف كبار المواطنين وأصحاب الهمم بدبي

المصدر: دبي-البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تطوير وأتمتة عدد من خدمات المواقف العامة، والمتمثلة في خدمات المواقف المجانية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وتحويلها إلى موقعها الإلكتروني www.rta.e اعتباراً من مارس الحالي 2020، وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الهيئة المتواصل نحو تقديم أفضل الخدمات وأيسرها للمستفيدين.

وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى التحول التدريجي لكل خدمات المواقف، وتجسيداً لتحوّل حكومة دبي نحو النموذج الذكي، وكذلك تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في تقليل حاجة المتعامل إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين.

وفي هذا السياق، أوضحت المهندسة ميثاء بن عدي، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة أن خدمات المواقف المجانية المقدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم التي تم تطويرها وتوفيرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، هي:

خدمة إصدار وتجديد تصاريح كبار المواطنين، خدمة إصدار وتجديد تصاريح أصحاب الهمم «دائم»، خدمة إصدار وتجديد تصريح مؤقت لأصحاب الهمم، خدمة إصدار وتجديد تصريح سائح لأصحاب الهمم، خدمة إصدار وتجديد تصريح لمراكز تأهيل أصحاب الهمم، خدمة إصدار وتجديد تصريح للحالات المرضية الخاصة.

أولوية

وأشارت المهندسة ميثاء بن عدي إلى أنه تم إعطاء الأولوية لأتمتة خدمات المواقف المقدمة، لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وذلك بهدف الارتقاء في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات عبر أفضل الوسائل الحديثة لكبار الموطنين، وأيسرها لأصحاب الهمم من مقيمين، وزائرين، وسياح، من خلال ضمان توفير الخدمات بشكل ذكي دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين.

تطوير

وأكدت سعي الهيئة إلى تطوير وتعزيز خدمات المواقف المقدّمة إلى الجمهور بمختلف شرائحه، وتحويلها إلى القنوات الإلكترونية والذكية بنسبة 100% قبل نهاية الربع الأول من هذا العام.