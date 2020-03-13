شرطة أبوظبي تبث مشاهد حقيقية لتجاوز الإشارة الحمراء

المصدر: أبوظبي - البيان

بثت شرطة أبوظبي على منصاتها في التواصل الاجتماعي، ضمن حملة #درب_السلامة، مشاهد حقيقية، توضح خطورة تجاوز الإشارة الحمراء، وبالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم - أبوظبي، لتوعية السائقين بضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي عند التقاطعات، وعدم الانشغال بغير الطريق، تفادياً لوقوع الحوادث، من أجل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وحثت على ضرورة الالتزام بالإشارات الضوئية عند التقاطعات، موضحةً أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب تلك المخالفة الخطرة، منها عدم الانتباه، والانشغال عن الطريق، أو نتيجة لقيام بعض السائقين بزيادة سرعاتهم على التقاطعات، لإدراك الإشارة الخضراء.