شرطة رأس الخيمة تُخرّج دورة الضباط الأولى للمحليين

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، حرص القيادة العامة على تأهيل وتدريب العاملين من ضباط وصف ضباط وأفراد والعناصر النسائية بمختلف المهارات الضرورية لتطوير أنظمة العمل المتبعة وتقديم خدمات على أعلى مستوى من الكفاءة والتميز لجمهور المتعاملين بكافة الوسائل الكفيلة بإنجاز العمليات والإجراءات سعياً لرفع نسبة رضا المتعاملين، بل وتحقيق السعادة لهم، ضمن إطار تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

جاء ذلك بمناسبة تخريج دورات تخصصية في شرطة رأس الخيمة، منها دورة (الضباط الأولى للمحلّيين)، حيث شهد حفل التخريج العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، بحضور العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة. وتأتي الدورات تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية.