خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يعزون ملك البحرين في وفاة عيسى آل خليفة

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية، إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «تعازينا للشعب البحريني.. تعازينا للشعب الخليجي في وفاة عيسى بن راشد آل خليفة.. رمز للرياضة..راسم للابتسامة..أحد مؤسسي كأس الخليج الذي جمع شعوبنا رياضياً.. صاحب القلب الطيب، والخلق الدمث الذي أجمعت جماهير الخليج على محبته.. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «رحم الله فقيد الرياضة الخليجية والأب الروحي لها وأحد أهم روادها ورموزها ومؤسسيها الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة.. خالص العزاء إلى الملك حمد بن عيسى وأهلنا في البحرين الشقيقة وإلى ذوي الفقيد الكرام والأسرة الرياضية الخليجية والعربية.. سائلين المولى تعالى أن يسكنه فسيح جناته».

مواساة

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيات تعزية إلى أخيهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

تعز ية

كما دون سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه في «تويتر»: «اللهم اغفر له وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نُزُله، ووسع مُدخلهُ، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقَّيتَ الثوب الأبيض من الدنس».

برقيات

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تعزية مماثلة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، عبر حسابه في تويتر: «فقدنا اليوم أخاً عزيزاً وقامة خليجية قدمت الكثير للرياضة والثقافة، رحم الله الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، أحد رموز الرياضة الخليجية منذ انطلاقتها، حظي بتقدير واحترام الجميع، وكان أباً للرياضيين ومثالاً يُحتذى به في الطيبة والتواضع، تعازينا لأسرة آل خليفة الكرام وللشعب البحريني».

ودون سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر حسابه في «تويتر»: «أحرّ التعازي برحيل الشاعر والأديب والرياضي الكبير الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة.. لقد ساهم الراحل وعبر سنوات طويلة من العمل والجهد الدؤوب في الارتقاء بالرياضة في البحرين والخليج العربي.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وكان أعلن في المنامة أمس عن وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين «هرم الرياضة» بعد مشوار وطني حافل قدم خلاله خدمات جليلة لبلاده في مختلف المواقع.