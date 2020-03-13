ولي عهد الأردن يفتتح «مدينة محمد بن زايد التدر يبية» في «الزرقاء»

المصدر: الزرقاء - وام

افتتح الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية نيابة عن الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، «مدينة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية» في محافظة الزرقاء، التابعة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.وحضر الافتتاح أحمد على محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والعقيد ركن طيار مبارك سعد المنصوري الملحق العسكري.

وتهدف المدينة التدريبية- التي أنشئت بتمويل من الإمارات إلى تجميع مدارس التدريب في القوات المسلحة الأردنية، لتسهيل تنفيذ المتطلبات التدريبية والإدارية المنوطة بها، حيث تعد المدينة نموذجاً على مستوى المنطقة. وأعرب ولي عهد الأردن عن تقديره لدولة الإمارات لتمويلها إنشاء المدينة التدريبية، في إطار التعاون الثنائي الذي يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، لافتاً إلى أن هذا التعاون نهج ثابت ينطلق من عمق العلاقة التاريخية، التي رسختها قيادتا البلدين.