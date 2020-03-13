حاكم رأس الخيمة يبحث تعز يز العلاقات الاستراتيجية مع تايلاند

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، شايرات سيريفات، قنصل عام مملكة تايلاند بالدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بقنصل تايلاند، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وتايلاند، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

وعبر شايرات سيريفات عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط بين البلدين.