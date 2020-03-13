تكريم إدارة الدراسات والبحوث بوزارة الداخلية

المصدر: أبوظبي - البيان

كرم العميد علي حميد المسيبي، إدارة الدراسات والبحوث والمتابعة القانونية بوزارة الداخلية ممثلة بالرائد محمد أحمد الزيودي رئيس قسم متابعة الوحدات القانونية في إدارة الدراسات والبحوث والمتابعة القانونية في وزارة الداخلية، سعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والمتمثلة في تعزيز الأمن والأمان وتعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة.

وسلم درع التكريم وشهادة التقدير للرائد محمد أحمد الزيودي رئيس قسم متابعة الوحدات القانونية في إدارة الدراسات والبحوث والمتابعة القانونية في وزارة الداخلية، بحضور النقيب أحمد سيف الهاجري رئيس قسم الشؤون القانونية، والنقيب عبد الله الظاهري مدير فرع الشؤون القانونية بشرطة عجمان مشيداً بالتعاون الإيجابي من الإدارة ودورها المميز في إنجاز المهام المنوطة ذات العلاقة.

وجاء التكريم في ختام إجراءات التدقيق التي قام بها الرائد محمد أحمد الزيودي على آلية العمل في قسم الشؤون القانونية بالقيادة العامة لشرطة عجمان، واطلاعه على سير العمل.