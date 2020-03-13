ولي عهد الفجيرة يحضر حفل زفاف راشد تهلك

المصدر: دبي - البيان

حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حفل الزفاف الذي أقامه عبد الشكور حسين تهلك في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري، بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة إدريس محمد كرمستجي، وهنأ سموه العريس، متمنياً له حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.

كما حضر حفل الاستقبال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري بعجمان، والشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الطيران المدني برأس الخيمة، والشيخ سعيد بن محمد بن خليفة آل مكتوم، والشيخ حميد بن أحمد المعلا.

حضور

كما شهد حفل الاستقبال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي أحمد حميد الطاير، ومعالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي عبد الله محمد غباش، المدير العــام لجهاز الرقابة المالية، وعيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي ومحافظ المركز المالي، وسالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة.

حفل

كما حضر الحفل عدد من الشيوخ والوزراء ورجال الأعمال وأعيان البلاد، وجمع من الأهل والأصدقاء من دول مجلس التعاون الخليجي.