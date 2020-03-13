حظر «الشيشة» في دبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة

المصدر: متابعة - أسامة أحمد، عائشة الكعبي، أحمد أبو الفتوح

قررت السلطات المختصة في كل من دبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة بمنع تقديم الشيشة في المقاهي والفنادق والمنشآت السياحية، في إطار التدابير الوقائية الخاصة بحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ووجّهت اقتصادية وبلدية دبي، جميع مقاهي الشيشة المرخصة في الإمارة، الامتناع عن تقديم الشيشة في مرافقها بصورة فورية، ولمدة أسبوعين، اعتباراً من أمس، 12 مارس، وسيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من الالتزام بهذا التعميم، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع.

كما قررت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حظر تقديم الشيشة في الفنادق وكافة المرافق السياحية والمقاهي، اعتباراً من تاريخ اليوم، وذلك تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وحرصاً على صحة وسلامة ووقاية المجتمع.

وقال عبد الرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط لـ (البيان)، بأنه تم إصدار القرار الإداري رقم 3 لسنة 2020، الخاص بشأن الحظر المؤقت لتقديم الشيشة، وذلك ضمن التدابير الوقائية الخاصة بحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، وعليه، تم توجيه الإدارات المعنية في الدائرة بتطبيق القرار.

وأكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، على اهتمام وحرص الدائرة تطبيق العديد من المبادرات التي ترمي للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية التي تعزز السلامة العامة.

ووجهت بلدية الفجيرة بالامتناع عن تقديم الشيشة في المقاهي والفنادق والمنشآت السياحية حتى إشعار آخر، وبشكل فوري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها البلدية من أجل الصحة العامة، موعزة إلى مفتشيها بتنفيذ حملات للتحقق من الالتزام بهذا التعميم.

تدابير

كما قررت دائرة بلدية رأس الخيمة، حظر تقديم الشيشة في المرافق والمقاهي بمناطق إمارة مؤقتاً، اعتباراً من أمس، وحتى إشعار آخر، لتحقيق التدابير الاحترازية، وضمان الصحة والسلامة العامة لأفراد المجتمع. وأوضح منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، لـ «البيان»، أن القرار يبدأ تنفيذه اعتباراً من 12 مارس، وحتى إشعار آخر، وذلك تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

لافتاً إلى أن الدائرة وجهت قسم الرقابة على تنفيذ حملات تفتيشية، والتأكد من تنفيذ القرار، وتطبيق العقوبات القانونية تجاه المنشآت غير الملتزمة، مع السماح باستمرار تقديم تلك المنشآت خدماتها الأخرى من مشروبات ساخنة وباردة.

وأكد الزعابي، حرص بلدية رأس الخيمة على تطبيق التدابير الاحترازية لضمان سلامة أفراد المجتمع.