للمرة الثانية.. الإمارات تضيء معالمها بألوان العلم الصيني

المصدر: أبوظبي - وام

توشحت أبرز معالم ومباني دولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم بألوان العلم الصيني في رسائل تضامن تعبر عن علاقة الصداقة القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وعن تضامن ودعم الإمارات لجهود الصين لاحتواء فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وهذه هي المرة الثانية خلال ستة أسابيع التي تعبر فيها دولة الإمارات عن تضامنها مع الصين من خلال رسائل عبر معالمها المشهورة مثل «برج خليفة - أطول مبنى في العالم - ومبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وغيرها من المعالم الرئيسية.

وكانت معالم الدولة الكبرى أضاءت بألوان العلم الصيني في 12 فبراير الماضي، وظهرت رسائل عديدة كانت أهمها لبيت شعر صيني مشهور يقول: «الصديق الحقيقي يكون دائماً قريباً رغم بعد المسافة»، وتقول رسالة أخرى: «إن الصين حتماً ستنتصر في النهاية»، و«إن المسافات الطويلة لا تفرق بين الأصدقاء الحقيقيين».

وتأتي هذه المبادرة الرمزية في إطار قيم الإمارات الإنسانية ونهجها الإنساني الراسخ وموقف التضامن القوي الذي أبدته واستعدادها لتقديم أشكال الدعم كافة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وشعبها في أوقات الشدة والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس.

وأكدت دولة الإمارات ثقتها بقدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة واحتواء انتشار فيروس كورونا.