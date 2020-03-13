إنجاز %60 من عمليات «أبوظبي للتقاعد» عن بُعد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد، إنجاز %60 من عملياته الرئيسية، عبر نظام العمل عن بُعد، لافتاً إلى جاهزيته لتنفيذ كل عمليات الصندوق عن بُعد خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تطبيق نظام العمل عن بُعد ضمن مبادرة الشهر الرقمي، التي أطلقتها حكومة أبوظبي مؤخراً، لتعزيز استفادة المتعاملين من الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة، والتي تقدمها الجهات الحكومية في الإمارة.

وتشمل العمليات الرئيسية التي أنجزها الصندوق عبر نظام العمل عن بُعد، خدمات تسجيل المؤمّن عليهم وتحديث بياناتهم، وطلبات ضم الخدمة، وطلب صرف المعاش التقاعدي، ومكافأة نهاية الخدمة، ونقل المؤمّن عليهم. وأكد الصندوق استمراره في تقديم كل خدماته بالكفاءة والسرعة نفسها عبر جميع قنواته الرقمية، البوابة الإلكترونية https:/‏/‏www.pension.gov.ae، والتطبيق الذكي «تقاعد أبوظبي».