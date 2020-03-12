محمد بن زايد يعزي في وفاة عيسى بن راشد آل خليفة

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعازيه في وفاة عيسى بن راشد آل خليفة إلى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة و لشعب البحرين الشقيق وإلى ذوي الفقيد الكرام والأسرة الرياضية الخليجية والعربية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: رحم الله فقيد الرياضة الخليجية والأب الروحي لها وأحد أهم روادها و رموزها ومؤسسيها الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، خالص العزاء إلى الملك حمد بن عيسى وأهلنا بالبحرين الشقيقة وإلى ذوي الفقيد الكرام والأسرة الرياضية الخليجية والعربية،سائلين المولى أن يسكنه فسيح جناته.