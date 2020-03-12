اتصالات تتيح التصفح المجاني من الهواتف إلى المواقع التعليمية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اتصالات إتاحة التصفّح المجاني من خلال الهواتف إلى المواقع الإلكترونية التعليمية التي حدّدتها وزارة التربية والتعليم.

وقالت اتصالات في حسابها على تويتر " دعمًا لمبادرة #التعليم_عن_بعد وبالتنسيق مع كل من وزارة التربية والتعليم وهيئة تنظيم الاتصالات ولمساندة الطلبة في مواصلة تعليمهم دون قيود قمنا بإتاحة التصفّح المجاني من خلال الهواتف إلى المواقع الإلكترونية التعليمية التي حدّدتها وزارة التربية والتعليم.

وأضافت : سيتمكّن الطلاب والأهالي وأعضاء الهيئة التدريسية من تصفّح المواقع الإلكترونية التعليمية التابعة للمدارس، والمؤسسات التعليمية، وتحميل المحتوى التعليمي مجانًا طوال فترة #التعليم_عن_بعد

وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي تماشيًا مع مسؤوليتنا المجتمعية وإيمانًا منا بضرورة استخدام أحدث الحلول التقنية لمساندة الطلبة والمعلّمين، حيث قمنا منذ فبراير 2019 بدعم #منصة_مدرسة التعليمية إحدى مبادرات مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

وسيتم الإعلان عن المواقع المشمولة في مبادرة #التعليم_عن_بعد على حسابات اتصالات في مواقع التواصل الاجتماعي.