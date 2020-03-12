وزارة تنمية المجتمع تعلق أنشطة وبرامج الجمعيات العمومية

المصدر: دبي-نورا الأمير:

أعلنت وزارة تنمية المجتمع تأجيل أنشطة وفعاليات واجتماعات الجمعيات العمومية على مستوى الدولة اعتبارا من اليوم 12 مارس الجاري ، انسجاما مع الاجراءات والتدابير الإحترازية التي تتبعها كافة مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحرصا من الوزارة على صحة وسلامة كافة متعامليها وشركائها من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وصناديق التكافل الإجتماعي ، كاشفة عن إطلاق نظام الكتروني يعمل على أتمتة الخدمات الخاصة بمؤسسات العمل الأهلي ومراقبتها بشكل الكتروني .

وأهاب حمد المناعي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام في التعميم الوزاري الصادر بضرورة تعليق كافة الأنشطة والفعاليات الجماعية من "محاضرات ، ندوات ، مؤتمرات ، معارض ،وورش عمل ، وجلسات حوارية "وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف حضور عدد كبير من الجمهور أو الأعضاء كاجراءات وقائية في الوقت الراهن وحتى اشعار آخر.

وأوضح أنه سيتم مراعاة وضع الجمعيات ذات النفع العام والتي تنتهي فيها الدورة الانتخابية لمجلس الإدارة من خلال تمديد مدة عمل المجلس لفترة مؤقتة، على أن يتم موافاة الوزارة بالتقارير المالية والإدارية وخطة العمل فور اعتمادها .

وكشفت وزارة تنمية المجتمع عن إطلاق نظام الكتروني يعمل على أتمتة الخدمات الخاصة بمؤسسات العمل الأهلي ومراقبتها بشكل الكتروني ، شاملا ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في انشاء قاعدة بيانات مالية وادارية لمؤسسات العمل الاهلي ، ونظام تسجيل الحضور للجمعيات العمومية ، وإنشاءها نظام التصويت الالكتروني بتقنية البلوك شين ، معلنة عن تقديمها التدريب اللازم على استخدام النظام خلال الأيام القليلة المقبلة حتى تتمكن مؤسسات العمل الأهلي من توثيق البيانات والتقارير المالية والإدارية..الخاصة بها من خلال النظام.