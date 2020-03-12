حظر تقديم الشيشة في المرافق والمقاهي برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

قررت دائرة بلدية رأس الخيمة اعتبارا من اليوم حظر تقديم الشيشة في المرافق والمقاهي بمناطق إمارة مؤقتاً، اعتباراً من اليوم الخميس 12 مارس وحتى إشعار آخر، لتحقيق التدابير الاحترازية وضمان الصحة والسلامة العامة لأفراد المجتمع.

وأوضح منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، لـ "البيان" أن القرار يبدأ تنفيذه اعتباراً من اليوم 12 مارس وحتى إشعار آخر، وذلك تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن الدائرة وجهت قسم الرقابة على تنفيذ حملات تفتيشية والتأكد من تنفيذ القرار، وتطبيق العقوبات القانونية تجاه المنشآت الغير ملتزمة، مع السماح باستمرار بتقديم تلك المنشآت خدماتها الأخرى من مشروبات ساخنة وباردة.

وأكد الزعابي، حرص بلدية رأس الخيمة على تطبيق التدابير الاحترازية لضمان السلامة الصحية لأفراد المجتمع، داعياً أصحاب المقاهي والمرافق التعاون مع تنفيذ القرار واستيعاب الهدف الذي صدر القرار بشأنه، مؤكداً أن القرار يأتي تماشياً مع الإجراءات التي تتبعها البلدية خلال تلك الفترة في مختلف مناطق الإمارة للحفاظ على سلامة المجتمع.