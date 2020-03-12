حظر تقديم الشيشة في الفنادق والمقاهي بعجمان

المصدر: عجمان : اسامة احمد

قررت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان حظر تقديم الشيشة في الفنادق وكافة المرافق السياحية والمقاهي اعتبارا من تاريخ اليوم ، ويأتي القرار تماشيا مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وحرصا على صحة وسلامة ووقاية المجتمع .

وقال عبدالرحمن النعيمي ، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط لـ ( البيان ) إنه تم اصدار القرار الاداري رقم 3 لسنة 2020 الخاص بشأن الحظر المؤقت لتقديم الشيشة وذلك ضمن التدابير الوقائية الخاصة بحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا وعليه تم توجيه الادارات المعنية في الدائرة بتطبيق القرار، مع السماح باستمرار تقديم خدماتها في الانشطة المصاحبة من وجبات غذائية والمشروبات الباردة والساخنة وما في حكمها .

وأكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط اهتمام وحرص الدائرة على تطبيق العديد من المبادرات التي ترمي للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والعمل من تطبيق الاجراءات الوقائية التي تعزز السلامة العامة.