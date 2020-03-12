ولي عهد الأردن يفتتح مدينة محمد بن زايد التدريبية في الزرقاء

المصدر: وام

افتتح سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية نيابة عن جلالة الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن.. "مدينة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية" في محافظة الزرقاء، التابعة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

حضر الافتتاح.. أحمد على محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية والعقيد ركن طيار مبارك سعد المنصوري الملحق العسكري .

وتهدف المدينة التدريبية - التي أنشئت بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة - إلى تجميع مدارس التدريب في القوات المسلحة الأردنية، لتسهيل تنفيذ المتطلبات التدريبية والإدارية المناطة بها، حيث تعد المدينة نموذجا على مستوى المنطقة.

وأعرب ولي عهد الأردن عن تقديره لدولة الإمارات لتمويلها إنشاء المدينة التدريبية في إطار التعاون الثنائي الذي يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن هذا التعاون نهج ثابت ينطلق من عمق العلاقة التاريخية التي رسختها قيادتا البلدين.

وأكد سموه حرص ملك الأردن على توفير جميع متطلبات التطوير للقوات المسلحة، بما يمكنها من القيام بالمهام والواجبات المناطة بها بكفاءة عالية واقتدار.

وجال سموه في مرافق وأقسام المدينة التي تضم مدرسة سلاح الهندسة الملكي، ومعهد الإدارة والتدريب اللوجستي، ومدرسة تدريب ضباط الصف.

وأنشئت مدينة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية، وفقا لأحدث الأسس والمعايير الهندسية، إذ سيتم في المرحلة القادمة افتتاح عدد من المدارس فيها، وتشمل الدروع الملكية، والشهيد الملك عبدالله بن الحسين للمشاة، وسلاح المدفعية الملكي، ومعهد اللغات.