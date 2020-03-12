حكومة أبوظبي تفعل نظام "العمل عن بعد" لبعض الموظفين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت حكومة أبوظبي عن تفعيل نظام "العمل عن بعد" لبعض من موظفي الجهات الحكومية، مستفيدة من منظومتها التقنية المتطورة وجاهزيتها التكنولوجية ذات المواصفات العالمية، بما يضمن انسيابية العمل وكفاءة الإجراءات، في إطار تسريع استراتيجية التحول الرقمي.

وجاء القرار تعزيزاً لسلسة التدابير الوقائية والاحترازية التي تتبعها حكومة أبوظبي حرصاً على سلامة وصحة مواردها البشرية.

وينصب التركيز في نظام "العمل عن بعد" على الموظفين من كبار المواطنين، والموظفات اللاتي يعلن أطفالاً، والموظفين الذي يعانون من أمراض مزمنة وأعراض تنفسية.