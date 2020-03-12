10 ملايين مشاهدة لـ «كرنفال» تخريج الدفعة الـ 27 في أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

حقق حفل وكرنفال تخريج الدفعة 27 من الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، الذي رعاه وحضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نتائج قياسية في أعداد المتابعين والمشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي، وللأخبار المنشورة على الصفحات الإخبارية المتعددة، حيث تجاوز عدد المشاهدات والمتابعات لأخبار الفعالية، 10 ملايين، على مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد المتابعين لإعلانات حفل التخريج، خلال فعالياته على الشبكة العنكبوتية، ومواقع التوصل الاجتماعي، 5 ملايين و853 ألفاً و713 متابعاً، بينهم مليون و706 آلاف و831 متابعاً على موقع «الفيس بوك»، و524 ألفاً و370 متابعاً عبر «إنستغرام»، و19 ألفاً 795 متابعاً على تويتر، و339 ألفاً و956 متابعاً عبر «سناب شات»، فيما تم إجراء و121 ألفاً و448 عملية بحث على غوغل حول الحدث، و3 ملايين و81 ألفاً و313 عبر قنوات التسوق الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية المختلفة.

كما بلغ عدد قنوات التسويق الإعلامي، عبر قنوات الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشرطة دبي، 8 قنوات منها عبر رسائل التنبيه على تطبيق شرطة دبي، والتي وصلت إلى 2 مليون و369 ألفاً و606 مستخدمين للتطبيق، وعبر 7 مراكز للشرطة الذكي على مستوى إمارة دبي، وعبر البريد الإلكتروني، الذي وصل إلى كافة موظفي شرطة دبي، وإلى أكثر من مليون متعامل مع الإدارة العامة للمرور، وإلى المستفيدين من بطاقة إسعاد.

وثمّن اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، جهود الفرق التي عملت على بكل عزم وإصرار على إخراج حفل التخريج بالمستوى الذي يليق بسمعة أكاديمية شرطة دبي، كما ثمّن العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، الجهود الكبيرة التي بذلتها كافة فرق العمل، في حفل تخريج الدفعة الـ 27 من طلبة أكاديمية شرطة دبي.